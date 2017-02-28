國際油價走穩 小幅漲跌

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國際油價今天只有小幅漲跌，美國原油產量持續增加，抵消了石油輸出國家組織（OPEC）的減產效應。

紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價上漲6美分或0.1%，以每桶54.05美元作收。

倫敦北海布倫特原油4月交割價下挫6美分或0.1%，收在每桶55.93美元。1060228

(中央社)