遲到4分鐘 英氣喘女童遭拒診身亡

英國5歲小女童艾莉（Ellie-May Clark）患有嚴重氣喘，但因為看診時遲到幾分鐘，竟遭醫師羅威（Joanne Rowe）拒診，艾莉當晚不幸病發身亡。

英國媒體報導，2015年1月26日，艾利在學校氣喘發作，老師擔心情況惡化，要求她早退。她媽媽仙妮絲克拉克（Shanice Clark）在下午3時20分立刻打電話給診所，診所在4時32分回電，同意艾莉需要面對面看診，要求她們在5時之前趕到。

仙妮絲趕緊通知保母來照顧2個月大的寶寶，再通知友人來載她和女兒衝往1英里（約1.6公里）外的診所。

仙妮絲聲稱，當她們抵達診所時，她的手機顯示是下午5時4分，但她們又得在櫃檯處等待，最後因為遲到被拒診。

仙妮絲只得帶著女兒回家，艾莉當晚氣喘發作，晚上10時35分叫了救護車，但最後回天乏術。

事後調查發現，幾個月前就有一名小兒科醫師寫信給羅威，告訴她艾莉的氣喘相當嚴重，可能致命。但當天艾莉去求診時，她沒有做任何診斷，只叫她們明天早上再來。

當母女倆回家後，曾有另一名醫師詢問羅威為何拒絕看診，她聲稱正在看另一名病人，但電腦紀錄顯示她當時並沒有在看診。

經過閉門會議，醫務評議委員會（General Medical Council）決定對羅威開出警告，並表示會把警告「放上網」，讓所有病人與雇主都看見。

53歲的羅威現在已經從新港（Newport）搬往別處執業，這則警告在5年後就會從她的紀錄上消失。她曾因此案暫時執業6個月，但期間竟可以領全薪。

艾莉的家屬要求展開刑事調查，認為羅威應該被吊銷執照。

醫務評議委員會閉門審查，為了不讓醫師「遭受被大眾公審的壓力」，然而此舉也被批評根本是無視病人權益。

醫務評議委員會前委員長爾文（Donald Irvine）表示，委員會「迫切需要改革」，「委員會應該是要保護大眾，而非讓醫師方便。」

艾莉的祖母表示，「我們甚至沒有得到羅威醫師一個道歉。她可以繼續生活、找到另一個工作，然後忘掉一切，但我們只留下痛苦。」1060228

(中央社)