2月28日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●中正紀念堂 逢228閉館

為尊重228紀念活動以及228受難者家屬，避免社會對立，文化部宣布中正紀念堂今日閉館一天。文化部表示，將會從文化及人權教育的角度持續促進社會討論，提案修法，正式推動轉型。在中正紀念堂轉型正義修法未完成前，往後每年2月28日都會循此模式辦理。

●筌聖老家 涉囚虐移工14年

高雄豆製食品老店「筌聖老家」涉長期非法僱用並軟禁3名外勞，其中，女印尼移工「阿芳」遭軟禁長達14年，不僅每天工作15小時，甚至另名女移工「阿美」因體力不堪負荷，暴瘦剩下不到40公斤，惡劣行徑令人髮指。業者鄭為宗、蔡嘉聘夫婦平時還PO文四處行善，全案昨曝光後，網友撻伐「關人14年，還有臉說行善？」

●抗議消費228 新書發表爆衝突

今天是228事件70周年，中研院近史所副研究員陳儀深昨發表新書《天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責》，欲闡述其研究。不過現場10餘名抗議民眾自稱是「台灣人民抗日協會」，痛批民進黨在消費228事件，雙方最後爆發推擠衝突，新書發表會則草草結束。

蘋果日報

●追求真相 找出加害者 二二八 70周年

今天是「二二八事件」70周年，雖然自前總統李登輝以降的元首不斷代表政府道歉，但真相仍未釐清。總統蔡英文今將出席中樞紀念活動並發表演說，強調政府在轉型正義上的努力，以及未來追求真相、找出加害者的目標。但受難者家屬質疑政府做得不夠快，每年二二八紀念像表演，「卻沒有真相」。總統府表示，理解家屬的心急，《促轉條例》與《政治檔案法》已列立院優先法案，未來包括二二八真相調查報告、開放政治檔案都將全力進行。

●受難家屬控 軍隊屠2萬人 血洗基隆海面染紅

二二八事件邁入70周年，當年受害者家屬仍走不出傷痛，一名家屬提及父親莫名被抓走，他想問爸爸去哪了，卻被長輩警告「囝仔人有耳無嘴」，不要多話，以免被情治單位盯上。另一家屬提及基隆當年遭血洗，海面血紅一片，怵目驚心；雄中自衛隊的副隊長也提及學生與憲兵浴血槍戰，為躲追查還躲了半輩子，「忍了50年，終於可以說了！」

●陳儀深：蔣負最大責任

今天是二二八事件70周年，中研院近代史研究所副研究員陳儀深昨在《天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責》新書發表會前受訪表示，二二八事件責任歸屬不能只靠單一檔案論定，不過時任國民政府主席蔣介石須負最大責任；但中研院研究員朱浤源強調，台灣發生二二八事件那段期間，正值國共內戰，國民黨軍在華北大敗，「蔣介石忙得焦頭爛額，哪有時間當元兇？」

聯合報

●史上最大烏龍！雙方人馬擠在舞台...奧斯卡頒錯最佳影片

奧斯卡發生超大烏龍！第89屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，台北時間27日上午在美國洛杉磯杜比劇院舉行，在最後一個最佳影片獎項，竟然頒錯獎。「樂來越愛你」代表團上台領獎後，才發現真正的得主竟是「月光下的藍色男孩」。最後兩個劇組的人馬都擠在舞台上，場面極其混亂尷尬。「月」片導演巴瑞賈金斯說，他再也想不出「還有什麼比這更瘋狂的事了」。

●就是要名醫！掛到號候診半年

大醫院掛號一號難求，不少民眾得漏夜排隊，或花錢委託搶號，坊間代掛號服務業應運而生。業者分析，最難掛的醫院是名醫雲集的台大醫院，需前一晚排隊搶隔天現場號；而全台最難掛的醫師是嘉義大林慈濟醫院關節名醫呂紹睿，搶到號需等半年才能看診，若要手術還需再排一年半至兩年。

●飛彈用地有著落 南韓拚5月部署薩德

南韓食品與零售集團「樂天」董事會廿七日同意與南韓軍方換地，將慶尚北道星州郡「樂天天山高爾夫球場」提供給駐韓美軍部署「薩德」飛彈防禦系統，換取京畿道南楊州市的國有地。南韓國防部表示，薩德最快五月、最遲七月部署完成。

自由時報

●避免對立 中正紀念堂每年228閉館

今天是二二八事件七十週年紀念，繼日前宣布中正紀念堂將轉型後，文化部長鄭麗君昨宣布，為尊重二二八紀念活動，避免社會對立，中正紀念堂今日將閉館一天，且未來在中正紀念堂轉型修法未完成前，每年二月二十八日都會循例辦理。

●奧斯卡史上最糗 最佳影片頒錯啦

第八十九屆奧斯卡金像獎昨頒獎，發生史上最大烏龍。壓軸的最佳影片先頒給《樂來越愛你》，隨即發現出錯，真正得主是《月光下的藍色男孩》。

●筌聖老家食品涉軟禁移工 民眾發起抵制

印尼女移工來台淪為黑工十四年的血淚故事，經查此案是高雄知名的筌聖老家食品廠涉與仲介業者掛勾，非法僱用菲律賓、印尼等國移工，並涉控制四名移工行動、剋扣薪資和加班費，直到有女移工偷買手機發簡訊求救，檢警才獲報救人並起訴涉案業者。網友撻伐並發起抵制，零售商里仁昨宣布暫停與該廠合作，南區門市豆製品下架，高市及南市教育局也宣布，學校午餐將預防性下架筌聖食材。

(中時電子報)