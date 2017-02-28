輔大學生試圖拆蔣介石銅像 警方帶回

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約10餘名輔仁大學學生，今天凌晨帶著砂輪機等工具，在校內試圖拆除蔣介石銅像。新莊警方到場制止後，雙方發生推擠衝突，警方將2名學生及1男1女帶偵訊。

今天是二二八事件70週年，新北市新莊警分局凌晨獲報，有大批群眾在輔仁大學聚集，疑要拆除蔣介石銅像，啟動快打部隊前往查看。

警方發現，輔仁大學10多名學生，帶著發電機及砂輪機等工具，輪流鋸蔣介石銅像，先從銅像腳下開始鋸，並試著用繩索拉倒銅像。警方呼籲學生要理性，但學生仍持續行動，雙方發生推擠衝突。

警方隨後將動手拆除銅像的宗教系羅姓學生、哲學系陳姓學生，以及24歲林姓男子、34歲羅姓女子帶回分局。

學生凌晨發表聲明表示，對輔大校方以消極手段推動轉型正義，甚至拒絕進行轉型正義，卻以最積極的手段通報國家機器來阻止學生自行在校內清掃遺毒、破除崇拜的行動，感到遺憾。

聲明指出，近50名警察，未經過授權，任意進入校園逮捕了學生，二二八事件發生70年了，如今警察任意進入校園的事情又再度發生，他們憂心台灣的校園是否有真正自治的一刻。1060228

(中央社)