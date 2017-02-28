為期一週！ SpaceX將於明年送2乘客上太空

SpaceX自製能載人上太空的龍飛船。（圖/SpaceX官網）

由特斯拉（Tesla）創辦人、億萬富翁馬斯克（Elon Musk）創立的太空運輸服務公司SpaceX，在試射自製火箭成功後，再一次有驚人之舉。馬斯克於台北時間週二清早宣布，SpaceX將於2018年，將2名未具名的乘客送上月球，進行為期一週的太空旅行。此消息一出，勢必能震撼全球並為SpaceX再添加話題性，也讓上太空不再只是國與國的競賽，私人也將有機會一睹地球的全景。

據《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）報導，特斯拉創辦人馬斯克再創驚人之舉，方才在台北時間週二清早於推特上宣布，由他投資創立的太空運輸服務公司SpaceX，將於2018年將兩名旅客送上太空，在月球進行為期一週的太空旅行。馬斯克不僅對那兩名乘客資訊極為保密，對於外界好奇的旅行費用，在聲明稿中更是三緘其口，只表明乘客將進行一年的體力和適應力訓練，並感謝美國航太總署（NASA）的協助。這趟旅程一旦成功，將是一趟總長64.3萬公里遠、長達一星期的「長途旅行」。

特斯拉汽車創辦人馬斯克，也是SpaceX的主要創辦人。（圖/美聯社）

SpaceX上週於佛州甘迺迪太空中心，試射自行研發的獵鷹9號運載火箭。（圖/美聯社）

由馬斯克於2002年創立的SpaceX公司，不僅提供太空運輸服務，也是一家航天業製造商，如今已研發出獵鷹1號（Falcon 1）和獵鷹9號運載火箭（Falcon 9），以及能回收利用的龍飛船（Dragon spacecraft）。而具有龐大且瘋狂太空夢的馬斯克，不僅取得美國航太總署的商業軌道運輸服務，也成為旗下商業載人開發專案的一份子，未來將能協助運載太空人或私人旅客前往國際太空站。然而隨著火箭和相關系統逐漸成熟，SpaceX下一步真正的大計畫是「行星際運輸系統」（Interplanetary Transport System），將能讓人類做到像《星際爭霸戰》（Star Trek）中的企業號（USS Enterprise）一樣，在行星之間旅行並在火星等星球駐紮生活。

在早晨的新聞發布會上，對於外界對安全和穩定性的質疑，馬斯克坦率地表示，「不必過於憂慮，我們將盡一切可能將風險降到最低，但凡事都有風險，我們也都坦白地告知乘客。這次的旅行雖會經過月球，但並不會進行登陸，同時SpaceX也將繼續前進，下一步要讓人類能真正踏上火星（Mars）的土地。」

(中時電子報)