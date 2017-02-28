美前聯合國大使波頓： 台灣民眾多自認「台灣人」非「中國人」
美國前駐聯合國大使波頓表示，如今台灣民眾多自認為「台灣人」，而非「中國人」，呼籲川普政府應透過協商，改變40年來美國的一中政策慣例。波頓指出，美國現行「一中政策」是歷史，無法反應東亞現狀。
波頓表示，一中政策本來就是模糊的，中方的看法是一回事，美方的想法是另一回事。
華盛頓自由燈塔網站27日刊出波頓專訪。波頓指出，美中台關係，在一中議題上若清楚認定，將大有幫助，「不是讓（一中）一辭代表了所有事情，卻是什麼也沒代表。」
此前，波頓在保守政治行動會議（CPAC）上公開說，川普政府必需清楚說明，若沒有台灣民眾一面倒的共識，中國和台灣絕不會統一。
波頓說，如今是美國（對一中）「建設性釐清」的時候，「我們支持台灣人民，我們支持他們持續自主，獨立於中國。」
波頓預測，中國將是美國21世紀面對最主要的策略性議題，川普應要求中國撤出南海與東海，並建議川普政府向中國施壓敦促韓國統一，「消滅」北韓政權。
波頓是華府鷹派代表，與川普政府國務卿和白宮國家安全顧問兩項職務，擦身而過。但川普公開表示，他同意波頓許多看法，將會與波頓就不同範疇進行討論。波頓對此，未表置評。
(中時)
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