一個貝果引發爭執 英火車上演全武行
英國深夜一列火車上，1名女乘客往1名男乘客頭上放貝果，讓他非常不悅，最終全車乘客上演全武行。由於整起事件實在太詭異，引發英國媒體爭相報導。
深夜火車上總是有一些奇奇怪怪的人，在26日凌晨12時54分，從倫敦開往亨丁頓（Huntingdon）的火車上，就上演了一齣奇怪的鬧劇，被乘客史都（Dougie Stew）拍下，放上推特。
根據影片，有多起事件同時發生，首先是1名金髮女乘客在自己頭上放了個貝果，旁邊有人大聲唱「她頭上有個貝果」。
接著，另一名身穿露肩洋裝的女子和其他女乘客發生爭執，1名女子朝穿露肩洋裝的女子破口大罵，兩人發生衝突，越來越多人加入戰局，3、4個女生扭打成一團，其他人趕緊把她們拉開。
但事情還沒完，第1名金髮女乘客朝坐在她前方的男乘客頭上放了1個貝果，旁人大聲唱道，「他頭上有個貝果」。男乘客顯然非常不高興，他拿起貝果，打開窗戶往外丟。
但金髮女乘客竟然還有貝果，再次放到男乘客頭上挑釁，事情越來越失控。兩人最終吵起來，女乘客的友人來理論，演變成全車的人吵成一團。當火車靠站後，戰場還延伸到了月台上。
影片最後，2名警察來到火車上，詢問有沒有知道事件的前因後果，全車一片肅靜。
25歲的史都表示，整起事件超級詭異，唯一能用的形容詞就是「超現實」（surreal）。
他說，當時他搭上第一節車廂，車上的氣氛還算愉悅，但女乘客從手提包裡拿出一個又一個貝果，開始放到別人頭上，然後唱歌。「不知道她們哪來這麼多貝果。」
史都表示，「一開始還算蠻好笑的，但有些人開始覺得夠了，然後突然2個女生就打了起來。不知道事情是怎麼開始的。」
「我坐在那裡拍影片，心想『這也太荒謬了吧』。」
警方表示在凌晨1時15分接獲報案，說車上有人搗亂，警方到場對乘客勸說了一下，沒有人被起訴。1060228
(中央社)
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