王心凌情變首吐心聲 「只想記得快樂時光」

王心凌日前和交往4年姚元浩分手。(圖／本報系資料照)

王心凌臉書首吐分手心聲。(圖／翻攝自王心凌臉書）

藝人王心凌日前和交往4年姚元浩分手，本穩定交往的兩人，突然傳出情變，讓外界對分手原因有諸多揣測，28日她終於打破沉默，在臉書吐露分手心境。

雖雙方經紀人都表示兩人是和平分手，但情變主因仍眾說紛紜，外界直指最大原因是王媽媽，她不捨女兒多年背小三罵名，加上友人爆其實和婚禮形式有關，王心凌希望可以盛大奢華，但姚元浩則簡單樸實就好，婚事數度談不攏。

28日王心凌終於打破沉默，在臉書發文，「謝謝這四年，祝福我們未來都會更好，關於我們之間，旁人無權置喙，我只想記得那些曾經快樂的時光，明天，又是一段新的旅程，該出發了。」好友李千娜也留言替她加油打氣。

(中時電子報)