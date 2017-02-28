這幾條倫敦地鐵 被爆座椅從來沒洗過

倫敦人每日依賴的大眾運輸系統，倫敦地鐵的部分線路，被媒體踢爆車廂座椅從未被清洗過。(圖/達志影像 shutterstock提供)

在台灣，不論北高的捷運，都以車站與車廂潔淨出名；但如果放眼世界，英國倫敦堪稱捷運地鐵系統的重要指標。深入地底的London Underground運行超過150年，雖然由現在的眼光看來，倫敦地鐵的車站月台和車廂內部都顯得窄小。不過被暱稱為Tube的運輸系統，也正因為像在地下水管內穿梭一樣便捷，是倫敦市民每日不可或缺的重要工具。但近來被踢爆，倫敦地鐵的多條路線，現行車廂內的布質座椅，從上線後就從未被洗過，讓冷靜的倫敦民眾看了也不禁議論紛紛。

英國媒體最近挖出倫敦地鐵的清潔表，結果發現，包括幾條每天最繁忙路線的車輛座椅，從來沒有被洗過。這七條路線包括貝克盧線Bakerloo Line、中央線Central、維多利亞線Victoria、大都會線Metropolitan Line、銀禧線Jubilee Line、區域線District Line和漢默史密斯及城市線Hammersmith & City Line。除此之外的幾條線路，則是每半年到13個月才會清洗一次車廂座椅。

London Underground許多車站都非常有英式獨特風格，著名的紅圈藍白字標誌，見證超過150年的倫敦地鐵運行歷史。(圖/達志影像 shutterstock)

每天運量突破300萬人次的倫敦地鐵系統，於1863年1月10日通車以來，陸續完成的複雜路網，也是台灣遊客到倫敦自由行時最仰賴的交通工具；看懂倫敦地鐵的地圖，可以說是台灣背包客最重要的功課。串連成大倫敦地區的運作脈絡，繁忙程度當然可以理解，但每天經由巨量人潮帶來髒汙塵土坐上的布質座椅，卻從未被清洗過，這事還是令不少人震驚不已。

對此，倫敦交通局緩頰表示，雖然沒有清洗座椅，但是每天仍會以吸塵器處理座椅表面以及車廂地面。不過媒體曾經親自測試倫敦地鐵的布面座椅到底有多髒，並且公開影像，但看過的民眾反應相當兩極化。有人表示從此以後寧願站一會，也不想坐在座椅上；但也有人表示，塵土細菌到處都是，沒洗過不代表會讓人生病，沒甚麼好大驚小怪的。

(中時電子報)