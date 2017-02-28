國際熱氣球嘉年華 6月底登場

我要評比

東台灣夏季最夯的活動–台東國際熱氣球嘉年華會，今年敲定6月30日至8月6日在鹿野高台正式展開，民眾可提早安排行程。

台東縣政府表示，今年活動內容將會更精采，造型球表演及光雕音樂會更精心策劃，希望帶給喜歡熱氣球的朋友們更有層次的驚喜。

台灣國際熱氣球嘉年華2011年在鹿野高台首次舉辦，迄今已邁入第7年，獲天下雜誌評為台灣5大節慶活動、活動卓越獎、最熱門旅遊活動等多項殊榮，累計遊客數已超過百萬人次。

台東縣政府表示，6年來台東縣政府藉由參與世界各地熱氣球嘉年華的機會，以「球」會友，成功拓展國際行銷，透過熱氣球與世界接軌，熱氣球現在不但是台東縣的驕傲，更因熱氣球而登上國內及國際媒體版面，打響台東的國際知名度。1060228

(中央社)