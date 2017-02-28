陽岱鋼展現好狀況 練打敲4轟
效力讀賣巨人的陽岱鋼因腿部傷勢，近期都待在宮崎的三軍，緩步調整狀況，直到25日才飛抵沖繩跟一軍會合，經幾天調整後，昨首次嘗試打擊練習，4度把球轟到全壘打牆外，恢復狀況相當不錯，「揮棒很順暢，這令人感到開心。」
陽岱鋼本月9日在練習途中，突然感覺下半身緊繃早退，球團隔天起就未讓他跟著一軍，而是另開菜單持續調整狀況，原定11、12日的紅白戰也缺席，換穿巨人球衣後，還未打過1場實戰。
「越沒打會忘記感覺」陽岱鋼總共打了66球，總教練高橋由伸也在一旁觀看，顯見對這名強打者的重視。結束特打練習後，他隨後也拎著手套到中外野，小試身手接了幾球，漸漸走出傷痛，距離開幕剩1個月，現在他的目標放在維持住好狀況，但哪時回歸實戰，仍沒有確切的答案。
(中時電子報)
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