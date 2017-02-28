短暫回暖 3/1晚又有冷氣團
今天二二八連假最後一天，大陸冷氣團減弱，而根據中央氣象局預報，明天3月1日晚上又有大陸冷氣團南下，不過，屬乾冷型態，各地早晚氣溫偏低。
氣象局說，今天至3月1日白天，大陸冷氣團減弱，白天各地氣溫回升；3月1日晚上起，另一大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降。
3月2日、3日受大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫偏低，氣象局預測，北部可能下探攝氏11度，中部及東北部12度、南部及花東13或14度。
氣象局預報，下一波冷氣團屬乾冷型態，各地多雲到晴，西半部有陽光，北部、宜蘭及花蓮白天高溫約18、19度，其他地區可達20度以上，3月4日冷氣團減弱，白天起氣溫回升。1060228
(中央社)
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