青春版牡丹亭 4月台中國家歌劇院登台

今年是台中國家歌劇院台灣國際藝術節的第一年，力邀青春版「牡丹亭」於4月底前來登台，這也是青春版牡丹亭首次到台中市演出。

台中國家歌劇院與台積電文教基金會合作，共同主辦系列節目青春版「牡丹亭」的演出，將於4月28日、29日、30日透過上、中、下本完整演出，讓觀眾體會崑曲宛轉動人之處，睽違13年之後再度登台，製作人白先勇日前親臨台中國家歌劇院，與觀眾分享這10多年來復興崑曲的心路歷程。

青春版「牡丹亭」於2004年於台北國家戲劇院首演，隨後巡迴世界演出，於中、港、澳30多個城市與美國、英國、希臘、新加坡等國，演出逾300場次，被譽為21世紀最受關注的崑曲製作，涵蓋兩岸三地文學、現代劇場及崑曲藝術精英的共同努力。

白先勇表示，這次牡丹亭來到台中，意義非凡，從過去的播種發芽，到現在已開花結果，與台積電的緣分從10多年前延續至今，只因大家對傳統文化保存的使命感，面對如此美的藝術不能讓它衰微。

白先勇指出，青春版「牡丹亭」以傳統根基為基礎加入新的元素，積極培育年輕演員、吸引年輕觀眾欣賞崑曲，將經典之作重新賦予年輕生命，希望兩岸三地所有華人至少有一次機會接觸傳統文化的美，進而感動。

台中國家歌劇院藝術總監王文儀指出，由白先勇率領的青春版「牡丹亭」原班人馬製作團隊，及江蘇省蘇州崑劇院演出，經過13年的舞台淬鍊，兩大主角—沈豐英、俞玖林當年令人驚豔的亮麗形像，如今則更添韻味，精湛的唱作念工，更深刻的詮釋出原著當中「情」的神髓，精彩可期，目前預售票房已破6成。1060228

(中央社)