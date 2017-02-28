宜蘭梅洲大排分洪工程 預定年底完工

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宜蘭市梅洲地區因毗鄰宜蘭河，地勢低窪，屬易淹水地區。為徹底改善環境，宜蘭市公所已在當地進行大排分洪工程，預計年底完工。

宜蘭市公所說，梅洲地區因地勢低窪關係，每當洪水來臨時，堤防內的水無法藉由重力排入宜蘭河，經常造成部分區域淹水災害，影響居民生活。

為解決常年淹水問題，市公所雖曾規劃興建雨水下水道工程，宜蘭縣政府及第一河川局也已完成梅洲大排清淤工程，但仍有部分地區因雨勢過大、排水不及，造成淹水問題。

宜蘭市長江聰淵表示，為確保整體區域排水系統的防洪抗災能力，配合中央6年新台幣660億元流域綜合治理計畫，去年底起已經在當地施作長908公尺的箱涵，進行大排分洪工程，預計今年12月31日前完工。

江聰淵說，建設完成後將大幅改善區域颱風豪雨淹水問題，保障梅洲地區市民生命財產安全。1060228

(中央社)