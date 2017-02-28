馬英九啟程訪美 好心情未發表談話
前總統馬英九今天上午啟程訪美，馬英九在貴賓室休息後，前往桃園機場登機門搭機。對於參訪心情，他只微笑點頭揮手，沒有發表談話。
馬英九卸任後二度訪美行程今天展開，他上午7時餘抵達桃園機場第二航廈，隨後由公務門通關出境，機場公司、航警及長榮航空公司均有代表送機。
馬英九在貴賓室休息後，前往桃園機場登機門搭機，對於參訪心情，他只微笑點頭揮手，沒有發表任何談話，隨後登機。
馬英九是應美國智庫及學術機構邀請，28日出發前往紐約、波士頓和華盛頓訪問，預計3月11日返台。
他此行訪問東岸的華府、紐約及波士頓，除了拜會美國智庫，馬英九將在母校哈佛大學專題演講「從美國哈佛法學院到中華民國總統府」，在華府停留期間，馬英九特別用近1天半的時間會晤美國友台國會議員。1060228
(中央社)
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