原地走一遍 從史蹟了解二二八

我要評比

天馬茶房、台北撫台街洋樓、台灣省菸酒公賣局等一棟棟老房子安詳矗立在台北街頭，難以想像70年前曾發生二二八流血事件。原地走一遍，可從史蹟中實地了解二二八。

台北二二八紀念館預計5月起與文史工作者合作，推動史蹟導覽。

二二八紀念館長蕭明治表示，去年首度推行相關史蹟巡禮，每個月2次巡禮和1次人權講座，今年將持續與文史工作者合作，也會招募有興趣的志工，5月起至年底進行史蹟導覽。

他表示，若要一次走完所有二二八事件相關地點，多半要花上一整天，去年規劃2條路線，費用全免，一條以大稻埕為主，包括台北大橋、憲四團、大稻埕慈聖宮、大頭鼓亭、江山樓、萬里紅大酒家、天馬茶房、國際書局、遠東戲院、延平北路派出所、永樂座。

另一條則是西門町附近，包括東本願寺、全民日報、大明報、台北撫台街洋樓、重建日報、三義旅社、台灣新生報、西門町市場、西本願寺、台北南警察署、中山堂、陳儀官邸、保密局南所、專賣局、省參議會、台灣廣播電台、專賣局台北分局、行政長官公署、青島西路白克宅、台北州廳、台北商業學校。

蕭明治說，去年參訪的民眾超過5萬人次，而紀念特展搭配史蹟巡禮，希望在二二八事件滿70年的今年，讓民眾能再走進紀念館，了解歷史。1060228

(中央社)