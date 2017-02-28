揪出勞保黃牛 已追回900萬

我要評比

勞工保險局表示，近3年以「專案清查，違法送辦」策略，陸續辦理「醫師出具診斷書數量異常」專案清查，揪出許多不法情事，已追回被保險人溢領失能補助金新台幣900多萬元。

勞保黃牛案件頻傳，相關部門也積極防範，勞工保險局說，近3年以「專案清查，違法送辦」策略，陸續辦理「醫師出具診斷書數量異常」專案清查，針對開立診斷書較多的醫師，分析其案件內容，發現部分被保險人就醫行為違反一般人的就醫經驗。

勞保局舉例，像是跨多個縣市就醫或非於原手術醫院診療開立診斷書等，都疑有勞保黃牛指導病患裝殘裝病或與醫師勾結開立不實診斷書，於是將相關不法情資函請司法機關參辦。

根據勞保局統計，截至民國106年1月底，已追回22名被保險人溢領失能補助金900多萬元。

由於黃牛集團勾結醫師開立不實診斷書詐領勞、農保給付涉案金額龐大且涉案人數眾多，勞保局在105年召開「廉政研究焦點座談會」，邀集各相關領域專家與檢察官參與，廣納各界對於勞保局給付案件審查制度及防制勞、農保黃牛作法的建議，希望完備現行防制不法黃牛機制。1060228

(中央社)