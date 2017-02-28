當心！長期反覆腰痛與早亡顯著相關

澳洲雪梨大學最新研究顯示，脊椎疼痛是健康不佳的一種表現，並且和早亡之間有「明顯關聯」，不可輕忽。(本報資料照片)

長期飽受反覆腰痛的人當心了！澳洲雪梨大學最新研究顯示，脊椎疼痛是健康不佳的一種表現，並且和早亡之間有「明顯關聯」；長期腰痛者比正常人的死亡率多出13%，英國全民保健系統NHS列出包含子宮頸癌、卵巢癌、胰腺癌、脊椎癌等都會引起腰痛症狀，因此不可輕忽。

研究人員分析5000對70歲以上的雙胞胎，結果發現腰痛和死亡之間有顯著關聯性，特別是重覆性腰痛可能預示著更嚴重的疾病。英國《每日郵報》曾報導，五分之四的人在一生中某個階段都經歷過腰痛，而大約一半的人在一年之內經歷重覆性腰痛。

過去研究也指出，臀部骨折的老年女性在一年內死亡的風險明顯增加，但骨折是源自健康狀況不佳，而非骨折本身導致早亡。

研究人員希望通過了解腰痛與早亡之間的關係找到預防方法，同時希望人們重視腰痛對壽命及生活質量的影響。該研究結果發表在《歐洲疼痛雜誌》上。

(中時電子報)