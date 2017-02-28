台獨派扭曲史實？大陸：二二八是解放鬥爭延伸

大陸在文革時期曾發行「二二八起義」紀念郵票。(圖/網路資料)

今天（28日）是「二二八事件」70周年，除了台灣內部有舉辦紀念活動，大陸方面也沒閒著。大陸官媒今天就透過社論表述他們對這起事件的看法，表示70年前的那場革命是共產主義解放鬥爭的一環，並非台獨運動的開端。

大陸官媒《人民日報》刊出社論文章，指台灣的「二二八事件」在大陸被稱為「二二八起義」，而且這段歷史與中國大陸的情勢息息相關。首先，查緝私菸引發人民反抗國民黨暴政是既定事實；其次，台灣民眾與大陸人民開展的反飢餓、反迫害、反內戰運動相互呼應，匯聚成愛國主義洪流，這是綠營不敢說的。

文章聲明，長期以來，台獨份子出於分裂國家之目的，蓄意扭曲二二八歷史，並藉此挑撥省籍矛盾、製造社會對立。他們把反對獨裁統治的革命當成是台獨運動之開端，更誣指先賢為台獨烈士，其任意搓揉歷史無非是要塑造所謂「新國家認同」與「台灣民族主義」。

文章最後強調，綠營的險惡用心與卑劣手法現在正一步步被各界揭穿，有識之士的批判在資訊發達的現在只會越發激烈。歷史不能選擇，但現在可以把握、未來可以開創，創造兩岸的共同福祉才是對二二八70周年的最好纪念！

(中時電子報)