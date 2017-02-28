吳德榮：3/2晚中部以北空曠區下探10度
氣象專家吳德榮表示，明天白天北部可見久違的陽光，氣溫回升；明晚極地大陸冷氣團前緣抵達，氣溫又開始下降，3月2日晚、3日晨中部以北空曠地區更可能降至攝氏10、11度左右。
吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」表示，今天冷空氣緩慢減弱，氣溫雖微幅回升，但華南有鬆散的中層雲系東移，北台灣仍感濕涼微冷；北部、東半部偶有局部短暫雨，中南部多雲時晴。明天台灣附近水氣減少，北台灣天氣好轉、可見久違的陽光，氣溫回升。
吳德榮指出，明晚「極地大陸冷氣團」前緣抵達，氣溫又開始下降；2、3日極地大陸冷氣團南下，秉性乾冷，夜間輻射冷卻作用很強，將使夜間氣溫降得比較低，尤其2日晚、3日晨，中部以北空曠地區更可能降至攝氏10、11度左右。這波冷空氣僅持續2天，且較冷的時間僅限於在夜間及清晨，白天大多晴朗穩定、氣溫很快回升、感覺較為舒適。
吳德榮表示，4、5日冷空氣迅速減弱，天氣大幅回暖，但日夜溫差較大。預計從1日至5日這5天都是天氣穩定、乾燥少雨，只有東半部偶爾有零星少量降雨的機率，直到下週6、7日鋒面及東北季風影響，北部、東半部才轉有雨、氣溫下降。1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。