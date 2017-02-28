吳德榮：3/2晚中部以北空曠區下探10度

氣象專家吳德榮表示，明天白天北部可見久違的陽光，氣溫回升；明晚極地大陸冷氣團前緣抵達，氣溫又開始下降，3月2日晚、3日晨中部以北空曠地區更可能降至攝氏10、11度左右。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」表示，今天冷空氣緩慢減弱，氣溫雖微幅回升，但華南有鬆散的中層雲系東移，北台灣仍感濕涼微冷；北部、東半部偶有局部短暫雨，中南部多雲時晴。明天台灣附近水氣減少，北台灣天氣好轉、可見久違的陽光，氣溫回升。

吳德榮指出，明晚「極地大陸冷氣團」前緣抵達，氣溫又開始下降；2、3日極地大陸冷氣團南下，秉性乾冷，夜間輻射冷卻作用很強，將使夜間氣溫降得比較低，尤其2日晚、3日晨，中部以北空曠地區更可能降至攝氏10、11度左右。這波冷空氣僅持續2天，且較冷的時間僅限於在夜間及清晨，白天大多晴朗穩定、氣溫很快回升、感覺較為舒適。

吳德榮表示，4、5日冷空氣迅速減弱，天氣大幅回暖，但日夜溫差較大。預計從1日至5日這5天都是天氣穩定、乾燥少雨，只有東半部偶爾有零星少量降雨的機率，直到下週6、7日鋒面及東北季風影響，北部、東半部才轉有雨、氣溫下降。1060228

(中央社)