不用抽籤就當召委 蔡易餘被讚綠福星
民進黨立委蔡易餘在年金改革主戰場立法院司法及法制委員會首戰建功，連籤都不用抽就當選召委，蔡易餘的樂觀、謙讓、專業，贏得黨內好人緣，多了「福星」稱號。
因年金改革議題列為新會期優先推動法案，立法院司法及法制委員會（簡稱司委會）從朝野黨團幹部進駐、立法院正副院長都名列其中，朝野重兵部署都有輸不起的壓力，這也讓司委會成為媒體聚焦重地。
蔡易餘透露小秘辛，召委選舉前，父親也是前立委的蔡啟芳致電民進黨團總召柯建銘說，兒子要換委員會，柯建銘回「不行，他要精忠報國」。
「高志鵬鼓勵我參選」，蔡易餘說，高志鵬是恩人，曾在高志鵬辦公室實習，2010年高志鵬鼓勵他參選台北市議員，黨內初選初試啼聲，蔡易餘說，僅以1通民調電話輸給台北市議員梁文傑，後來返鄉，嘉義縣長陳明文要蔡啟芳交棒。
2012年首次參選立委，蔡易餘說，輸給對手翁重鈞800多票，也是不到1%。2016年再披戰袍參選當選，但第一次選召委不用抽籤就當選，也破了「1」的魔咒。
蔡易餘是個宅男，國會問政之餘就是看漫畫、打電動、玩BBS、上PTT，雖然到現在沒有論及婚嫁的對象，他說，這樣就很快樂；談到父親會不會催婚？蔡易餘說，剛開始會，現在沒要求。
頂著台大高學歷的蔡易餘沒有法匠氣息，他的用人哲學也不一樣，進用鄉民，助理張欽智常在臉書評論地方事，最常罵的就是蔡易餘，但蔡易餘廣納「異」見。
政二代背景的蔡易餘對於政治分寸的拿捏，心中自有一把尺，以召委選舉而言，不讓操盤手柯建銘為難；但對於信仰價值的追求，如同性婚姻合法化的議題，他也不缺席，這樣性格讓他可以在紛擾的政治環境下樂觀前進。1060228
(中央社)
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