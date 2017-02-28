美參院批准 投資大亨羅斯出掌商務部

新任美國商務部長羅斯（圖右）與妻子希拉蕊·基爾（圖左）出席川普在佛州的宴會。（圖/美聯社）

據《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）報導，由川普（Donald Trump）選中、外界稱為「破產投資大亨」的威爾伯·羅斯（Wilbur Ross），在經歷長達4小時的聯邦參議院（United States Senate）聽證會後，獲得批准並將正式出任商務部長，與先前上任的財政部長穆欽（Steven Mnuchin），一同協助川普策劃與執行未來4年的經濟政策。然而這位被視為鷹派的羅斯，首要任務將面臨北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement）重新談判，以及美中之間的貿易政策。

(中時電子報)