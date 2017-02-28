輔大學生拆蔣公銅像遭警帶回

輔大學生拿砂輪機鋸開銅像。（翻攝林于倫臉書）

輔大校內遭破壞的蔣公銅像。（讀者提供）

遭到破壞的蔣公銅像。（讀者提供）

二二八事件70周年，新北市輔仁大學10多名學生，帶著發電機及砂輪機等工具試圖拆除蔣公銅像，其中輔大宗教系羅姓學生及哲學系陳姓學生輪流鋸銅像，試圖將之拆除。校方發現於是通報警方，警方到場後，銅像拐杖已經遭鋸斷，員警隨即上前阻止，將包含2名輔大學生的4人帶回偵訊。

(中時)