粉得不輸日本! 韓國櫻花前線公開

韓國的櫻花前線公布囉!粉嫩的氣息相當浪漫，圖為「南山首爾塔」。 (達志影像/shutterstock提供)

2017韓國櫻花前線。(圖截自韓國觀光公社/資料來源Kweather)

春天的腳步近了，不少人已開始做準備到東北尋櫻，除了東瀛之國日本外，韓國的櫻花在滿開時的壯觀氣勢也是相當不輸陣，Kweather公布了今年的韓國櫻花前線，因為預計今年3月的氣溫比過去還高，所以2017年的櫻花季會比往年提早個2~5天，首爾地區大約在4月6日左右就能看到粉嫩的櫻花綻放。

根據韓國觀光公社公告，Kweather的櫻花前線預估今年韓國的櫻花季將於3月21日從最南端的濟州島開始，南部地區預計在3月26日~3月31日、中部地區4月2日~4月9日櫻花開始綻放

至於櫻花全盛綻放期，Kweather預估為花開後一週，濟州島約在3月28日，南部地區4月2日~7日，中部地區則於4月9日~16日可欣賞到盛開的櫻花，想看看壯觀的櫻花海，可得好好把握時機。

(中時電子報)

鎮海余佐川的櫻花每年總能吸引大批遊客朝聖，預測開花日為3月26日。 (達志影像/shutterstock提供)

位在慶尚南道河東郡的十里櫻花路，櫻花隧道夠華麗，預測花開日為3月30日。(圖截自韓國觀光公社)