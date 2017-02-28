楊冪力捧、接替baby！看迪麗熱巴為何走紅原因

新疆美女迪麗熱巴擁有精緻臉蛋。(圖／翻攝自迪麗熱巴微博)

大陸女星Angelababy（楊穎）因懷孕生子，頻傳出會退出綜藝節目《奔跑吧》（原名《奔跑吧兄弟》）主持群，外界也在猜測接棒人選，從鄭爽、唐嫣、鞠婧禕到宋茜，最後由新疆美女迪麗熱巴暫時頂替，讓大家都好奇才出道4年、年僅24歲的她，為什麼能打敗眾多當紅女星成為常駐嘉賓，人氣也持續上漲，沒有負面評價的原因是什麼？

迪麗熱巴能甜美又能扮醜，又有女漢子的一面，很得觀眾緣。(圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

來自新疆的迪麗熱巴擁有精緻臉蛋和姣好身材，首部作品《阿娜爾罕》因以新疆為背景，她順理成章成了女ㄧ號，之後在《古劍奇譚》飾演愛慕陳偉霆的小師妹「芙蕖」，甜美可愛模樣讓觀眾留下深刻印象，在《克拉戀人》中雖然是女配，但她卻演活了角色，劇中飾演女明星的她，雖外表光鮮亮麗如小公主，私底下大演內心戲、搞笑賣萌，反差性格讓她因此爆紅。

近日迪麗熱巴又獨挑大樑擔任《漂亮的李惠珍》女主角，在劇中扮醜，她演出的角色雖然不是最亮麗，但卻很討觀眾喜歡，靠演技獲得掌聲，而私底下的她，個性也是自然不造作，曾有場戲需要她要背著男演員奔跑，導演試了後覺得有點重，決定用替身，可她卻直接背起跑兩圈，每次出現都展現熱血衝勁，網友認為她能甜美又能扮醜，又有女漢子的一面，對她好感度有增無減。

迪麗熱巴和老闆楊冪私交好。(圖／翻攝自迪麗熱巴微博)

除此之外，她還有老闆楊冪力捧，只要是楊冪出演的電視劇，或工作室參與製作的作品，會盡可能讓她參與，資源豐富，加上她常自黑惡搞自己，可愛又逗趣，讓人很難不喜歡她，對比同期一樣是新疆美女的古力娜扎，她的觀眾緣更好，難怪大家聽到她接替baby主持，沒有太多酸言，反而是更多的支持。

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