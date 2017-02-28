李振昌大聯盟春訓 飆2個3振

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美國職棒大聯盟MLB春訓賽事，科羅拉多落磯隊今天對戰洛杉磯道奇隊，台灣投手李振昌中繼1局飆2個3振，沒有四壞球、被擊出1支安打但沒失分，終場落磯7比1擊敗道奇。

李振昌獲邀參加落磯的春訓，他是在8局下接替霍華德（Sam Howard）登板，面對道奇首個打者威爾森（Bobby Wilson），讓他揮空棒被三振，之後法默（KyleFarmer）擊出左外野飛球被接殺。

接下來道奇打者史威尼（Darnell Sweeney）擊出中間方向安打，但李振昌立即穩住陣腳，隨後打者阿利（Stetson Allie）也是揮空棒被三振，結束李振昌這局的中繼，防禦率0。

道奇推日籍投手前田健太先發，投2局被擊出2支安打，其中1支是全壘打，雖飆1個三振卻投出2個四壞球，防禦率4.50，承擔敗投。

這場比賽落磯先攻，打完5局，落磯已拉開比數7比1領先至終場，而雙方攻守數據，道奇打者共擊出9支安打，落磯打者則共擊出11支安打，落磯團隊有1次失誤，道奇團隊有2次失誤。1060228

(中央社)