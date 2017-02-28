空氣品質糟 全台20測站達紅害

今天西部、宜蘭及外島空氣品質皆差，北部、中部及宜蘭多呈橘色提醒，敏感族群要注意；林口、松山、雲嘉南及高屏、馬祖、金門達紅害，民眾宜減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網的觀測資料，截至早上8時40分，台灣西部地區的空氣品質指標（AQI）除苗栗、台中地區等少數測站為普通或良好以外，其他地區幾乎都達到橘色提醒或紅色警示，達到紅色警示的測站就有20個。另外，宜蘭今早也呈現橘色提醒。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群則要特別注意。1060228

(中央社)