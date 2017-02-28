二二八事件70週年 台灣民主頌拉序幕

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二二八事件今年邁入70週年，適逢台北二二八紀念館開館20年，台北市文化局規劃紀念特展，從2月23日起展出3個月，前夕更將在戶外廣場演奏「台灣民主頌」紀念。

民國36年2月27日，私菸攤販林江邁被查緝員毆傷、路人林文溪被槍殺事件，翌日，民眾從大稻埕結隊遊行抗議，抵行政長官公署時遭衛兵開槍掃射，造成多人死亡。

部分民眾透過台灣廣播電台對外發送訊息，全台陷入混亂。

為紀念二二八事件屆滿70週年，這次特展設於台北二二八紀念館地下1樓，除展出二二八事件爆發時國內外媒體新聞，也展出官方道歉、立紀念碑、訂紀念日、設紀念館及賠償事宜等文物，還有回顧紀念館從開館以來，推動數百場推廣教育、講座、影展、座談各種活動與80餘次主題展覽。

今年最大亮點，則是台北市二二八協會理事長黃秀婉催生「台灣民主頌」，她醞釀1年多，「本來是想做安魂曲，但是相關曲子太多了，而且應該要歌頌這些前輩，決定取名台灣民主頌」。

「台灣民主頌」歌詞由國、英、客3種語言穿插，為黃秀婉女兒何欣怡所寫，曲調為音樂家鍾耀光所譜，共分曉行、先聲、流殤、家徽、傳炬5樂章。

黃秀婉笑說，「醞釀很久，但催生很快，我女兒在我媽媽的床上寫下歌詞，幾分鐘就寫出來了。」

黃秀婉說，每一章都有其意義，「曉行」代表先人們在即使面對茫茫未知前方，仍奮勇前進；「先聲」代表著二二八事件處理委員會發言人王添(火丁)為台灣人民挺身而出；「流殤」為當時的流血衝突；「家徽」則是代表這起事件永遠烙印在人們心中；「傳炬」為這些先人的精神將一代傳一代。1060228

(中央社)