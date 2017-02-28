大S臥病在床 汪小菲心疼「滿眼是淚」

大S和汪小菲結婚5年，育有一對可愛兒女。(圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲發文曝大S掛病號。（圖／翻攝自汪小菲微博）

大S和汪小菲結婚5年，育有一對可愛兒女，四口之家幸福和樂，27日深夜汪小菲突在微博寫下：「昨夜病床看妳，腦海一直重覆這首歌，咱們（我們）四個一個不能少」，讓粉絲都急問大S怎麼了？

汪小菲深夜聽著大S在電視劇《泡沫之夏》演唱插曲泡沫美人魚，有感寫下：「昨夜病床看妳，腦海一直重覆這首歌，今天恢復過來，想起兩小崽子，要好好的，咱們（我們）四個一個不能少」，粉絲都急問什麼情況，「到底S怎麼了？」

隨後，他又發文「想聽你的聲音，想看到幾年前那匹郎，你為孩子付出太多，醒來還想著孩子們，我給你聽了這首歌，滿眼是淚，你卻說這是一首很慫的愛情音樂，但在我心裡他盤旋了一宿」，不少人都希望他能趕緊報個平安，不然粉絲都會很擔心的。

(中時電子報)