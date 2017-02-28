蔡英文赴義光教會禮拜 遭嗆別消費228

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蔡英文總統(中)前往義光教會。(黃世麒攝)

民眾在教會對面公園舉牌，呼籲不要消費228。(黃世麒攝)

林義雄(左)與夫人方素敏(右)一同抵達教會。(黃世麒攝)

今天是二二八事件70週年，蔡英文28日首度以「總統」的身分到「林宅血案」發生地、義光教會禮拜。不過，數名舉著抗議標語的民眾在對街高喊「拒絕消費二二八，放下仇恨、和解共生」。

(中時)