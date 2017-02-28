政二代非包袱 洪孟楷投身政治做自己

國民黨文傳會副主委洪孟楷（圖）的母親是前立委郭素春，雖然被視為「政二代」，但洪孟楷不覺得是包袱；明知政治路艱辛，骨子裡充滿熱情的他，還是追隨母親腳步，踏入政治圈。中央社記者謝佳珍攝 106年2月28日

國民黨文傳會副主委洪孟楷的母親是前立委郭素春，雖然被視為「政二代」，但洪孟楷不覺得是包袱；明知政治路艱辛，骨子裡充滿熱情的他，還是追隨母親腳步，踏入政治圈。

國民黨每天上午例行記者會，總看得到洪孟楷；西裝筆挺、台風穩健、言詞犀利的他，1983年出生，曾任前台北縣副縣長蔡家福秘書、嘉義市文化局長、行政院專門委員，現任國民黨文傳會副主委。

洪孟楷是所謂的「政二代」，媽媽是前國民黨籍立委郭素春。不過，洪孟楷不覺得自己是政二代，因為從小到大，和一般人一樣，沒有因為媽媽的身分，享有特權。

相反的，洪孟楷15歲開始在便利商店、咖啡店打工，上大學後當過英文家教、補習班老師，還在地方電台主持節目2年半；當兵時，憲兵704期第一名畢業，「這些都不是靠關係」。

郭素春是在洪孟楷國小時踏入政壇，身為國大代表，跑攤、經營基層免不了，但這也讓洪孟楷與母親相處的時間變少，看到同學常與父母出門吃大餐，洪孟楷總是抱以羨慕眼神。

洪孟楷還記得國中二年級那年，中秋節他想烤肉，但媽媽因為忙著參加社區活動，沒辦法烤肉；無法如願的洪孟楷，任性的跟媽媽說，「別人家都有，為什麼我們家沒有」。

當時郭素春忙進忙出，要洪孟楷別吵，洪孟楷聽不進去，與郭素春發生口角，最後兩人都氣到哭，但郭素春還是沒有答應烤肉，擦乾眼淚，出門跑行程，忙到晚上11時多才回家。

上了高中，或許是想通了，能理解媽媽為民服務的辛苦，也或許是為了爭取能與媽媽相處的時間，洪孟楷有空就會跟著媽媽跑行程，媽媽在台上講話，他就在台下發面紙或負責聯繫，「就是分擔解憂」，有時一早出門，跑完整個北海岸、媽媽的選區，天黑了才回家。

跟媽媽跑行程後，讓洪孟楷覺得自己「不夠成熟」，想起以前為了烤肉跟媽媽鬧不愉快，讓他自責不已。

在美國攻讀碩士，學成歸國後，洪孟楷的公部門第一份工作是在前台北縣副縣長蔡家福辦公室擔任秘書，洪孟楷不諱言是靠母親的牽線。

至於28歲當上嘉義市文化局長，就靠自己的實力。洪孟楷說，蔡家福卸任，當時嘉義市長黃敏惠主動聯繫，希望他前往嘉義市服務；當了黃敏惠機要半年，黃敏惠看到他的表現，在文化局長出缺的情況下，徵詢他接任意願。

在嘉義市文化局長任內，洪孟楷做得並不輕鬆。和嘉義沒有淵源，加上年僅28歲就接局長，在當時24個嘉義市議員，有一半民進黨籍的議會生態下，民進黨議員對洪孟楷可是嚴加把關。

洪孟楷回想，他剛接任時，帶著秘書登門拜訪一名民進黨籍議員，敲門表明身分，沒想到議員服務處一點動靜都沒有；議員在屋內，卻不開門，隔著門冷冷地說，「有事議會說」。

當初連議員服務處門都踏不進去，最後洪孟楷是坐在這名議員家泡茶聊天。洪孟楷說，他就是做自己該做的事，抓重點，例如在嘉義中央噴水舉辦跨年晚會、力邀導演魏德聖到嘉義拍攝電影「KANO」等，以實力爭取認同。

洪孟楷說，媽媽一開始並不鼓勵他走政治這條路，因為媽媽知道很辛苦，「但我骨子裡有一份對服務人群、為民爭取權益的熱情」，因此不排斥，且駕輕就熟。

對於被貼上「政二代」標籤，洪孟楷說，如果媽媽不是政治人物，他也有信心會做到今天這樣、走這條路，也許可能做得更好，至少不用避嫌，也或許會更被重用。他知道自己的優缺點，很多事不是父母身分可以影響的。

「政二代」一方面會因父母過去表現感到壓力，另一方面也想超越。洪孟楷期許，「就是做我自己」，媽媽在政治這條路做出不錯口碑，他要更盡力，要做得更好。1060228

(中央社)