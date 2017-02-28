奧斯卡搞烏龍 罪魁禍首好苦惱

奧斯卡獎負責計票的會計公司資誠公司（PricewaterhouseCoopers）1名合夥人，被指是昨晚最佳影片頒錯獎烏龍的罪魁禍首，據說這起過失讓他「苦惱萬分」。

法新社報導，根據引述該公司和其他匿名消息來源的多篇報導，資誠公司的庫利南（Brian Cullinan）將錯誤信封交給頒獎人費唐娜薇（Faye Dunaway）和華倫比提（Warren Beatty），導致他們誤將當晚最大獎項、最佳影片獎頒給「樂來越愛你」（La La Land）而非真正贏家「月光下的藍色男孩」（Moonlight）。

有3000多萬人目睹這一刻。

根據多篇報導，錯誤發生前不久，庫利南在推特（Twitter）上傳1張女星艾瑪史東（Emma Stone）在後台的照片，且一整個晚上據說頻頻推文。到了今天下午，這些照片都已被撤。

庫利南是負責保管奧斯卡信封的兩名資誠人員之一，他錯把「樂來越愛你」中艾瑪史東贏得最佳女主角獎的信封副本交給華倫比提。

庫利南還未公開置評這起失誤，不過資誠旋即發布道歉聲明，誓言將調查哪個環節出錯。

資誠美國董事長萊恩（Tim Ryan）告訴美國娛樂週刊「綜藝」（Variety），他跟當天站在舞台左側的庫利南長談過。報導引述萊恩的話說，「這起失誤讓庫利南苦惱萬分。但這也是我的錯誤，我們的錯誤，我們都很難受。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060228

(中央社)