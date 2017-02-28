奧斯卡搞烏龍 罪魁禍首好苦惱
奧斯卡獎負責計票的會計公司資誠公司（PricewaterhouseCoopers）1名合夥人，被指是昨晚最佳影片頒錯獎烏龍的罪魁禍首，據說這起過失讓他「苦惱萬分」。
法新社報導，根據引述該公司和其他匿名消息來源的多篇報導，資誠公司的庫利南（Brian Cullinan）將錯誤信封交給頒獎人費唐娜薇（Faye Dunaway）和華倫比提（Warren Beatty），導致他們誤將當晚最大獎項、最佳影片獎頒給「樂來越愛你」（La La Land）而非真正贏家「月光下的藍色男孩」（Moonlight）。
有3000多萬人目睹這一刻。
根據多篇報導，錯誤發生前不久，庫利南在推特（Twitter）上傳1張女星艾瑪史東（Emma Stone）在後台的照片，且一整個晚上據說頻頻推文。到了今天下午，這些照片都已被撤。
庫利南是負責保管奧斯卡信封的兩名資誠人員之一，他錯把「樂來越愛你」中艾瑪史東贏得最佳女主角獎的信封副本交給華倫比提。
庫利南還未公開置評這起失誤，不過資誠旋即發布道歉聲明，誓言將調查哪個環節出錯。
資誠美國董事長萊恩（Tim Ryan）告訴美國娛樂週刊「綜藝」（Variety），他跟當天站在舞台左側的庫利南長談過。報導引述萊恩的話說，「這起失誤讓庫利南苦惱萬分。但這也是我的錯誤，我們的錯誤，我們都很難受。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。