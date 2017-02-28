嘉市垃圾週收5日 3/1上路

嘉義市政府落實勞基法一例一休政策與有效降低垃圾量，自明天起，施行垃圾每週收5日政策，週三、週日停止垃圾收運及資源回收。

嘉義市政府今天表示，改為垃圾清運每週收5天後，調整為週三停收垃圾，週一、二、四、五、六照常收運垃圾。資源回收部分，維持每週收運2日，每週一、四及二、五回收路線不變動，週三、六回收路線於3月1日同步調整為每週一、四或二、五收運。

嘉義市長涂醒哲表示，這項調整政策呼應一例一休制度精神，讓清潔隊員能多一點休息時間，達到排休正常化，同時保障勞動權益。另外，依據各縣市統計結果顯示，改成垃圾週收5日後，全市垃圾量1年將可減少約5％以上，也可提高資源回收率。

嘉義市環保局指出，市民對於調整收運政策有疑問，可上環保局網站首頁查詢垃圾車清運路線及時間，或電洽環保局由專人答覆。1060228

(中央社)