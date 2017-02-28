美國商務部長任命案 參院過關

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我要評比

在美國民主黨議員強烈支持下，聯邦參議院今天輕鬆通過億萬投資家羅斯（Wilbur Ross）的商務部長任命案，讓總統川普貿易事務最高官員得以走馬上任。

路透社報導，參議院以72票對27票通過羅斯任命案。

羅斯向來高調批評中國大陸貿易作為。川普針對「跨太平洋夥伴協定」（TPP）等多邊貿易協定持反對立場上，他具有高度影響力。

川普已指派羅斯率領小組，重新協商23年歷史的美加墨「北美自由貿易協定」（NAFTA）。（譯者：中央社蔡佳敏）1060228

(中央社)