午後國道恐現北返車潮 4路段最易塞
今天是二二八連假最後一天，高速公路局預測，國道下午將出現北返車潮，4路段最易壅塞。
高公局預測下午最易塞車4個路段及時段如下：
一、下午3時至8時，國道1號西螺-埔鹽系統，行車時間從13分增為54分，為原來4.2倍。
二、國道3號，下午3時至10時，新竹系統-湖口，行車時間從8分增為25分，為原來3.1倍；下午5時至7時，龍潭-鶯歌系統，行車時間從8分增為25分，為原來3.1倍。
三、中午12時至下午5時，頭城（台9礁溪轉運站）-坪林，行車時間從15分增為111分，為原來7.4倍。
今天國道主要疏導措施，包括：單一費率、國道3號「新竹系統至燕巢系統」採8折收費、開放路肩、下午3時至晚上8時，國5北上蘇澳、羅東、宜蘭與頭城入口匝道高乘載管制，昨天深夜11時至今天清晨6時暫停收費。
根據高公局上午近9時路況資訊，國道各路段車流順暢，國5北上車流漸增加，但車速可推持在60公里以上。1060228
(中央社)
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