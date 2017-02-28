養生出怪招 施義芳牙膏洗臉百靈油刷牙

有別於坊間食補、藥補，民進黨立委施義芳長年使用牙膏洗臉、百靈油刷牙的養生怪招讓人驚呼連連。他說，喜歡用自己不斷實驗、找到新發現，就是他的養生妙招。

施義芳土木工程學系畢業，現任中華民國土木技師公會全國聯合會理事長、台灣省土木技師公會理事長，因貓纜T16塔柱邊坡滑動鑑定一案，施義方秉持專業良知為安全把關，迫使市府遷建T16塔柱，因此成為民進黨不分區立委進入國會。

但施義芳卻被安排至立法院財政委員會，在財委會展現不同專業，他說，曾抽考數學系畢業的某行庫人員，結果該員微積分加到最後忘了加C被抓包，該員說「你這個委員太厲害了吧」。

施義芳外表看起來嚴肅，但私底下談笑風生，有他的場合笑聲不斷，因貓纜案與施義芳結為好友的民進黨立委莊瑞雄形容他怪招特別多。特別是他滿頭白髮中長出烏黑的短髮，引發關注，經記者詢問下才知道，他拿自己實驗用百靈油洗髮，看看效果如何？讓人開眼界。

施義芳說，有一次到德國經朋友推薦才發現百靈油妙用很多，與台灣枇杷膏效果差不多都涼涼的，他用百靈油刷牙漱口可除口臭外，也嘗試用百靈油進行頭部按摩，發現頭部長出局部的黑髮，這意外發現讓他振奮，但他也說，是否與使用百靈油有關，需要時間觀察。

另一怪招用牙膏洗臉，施義芳說，小時候家中只有超氟的黑人牙膏，因此他用牙膏洗臉，洗了40多年，效果很好。

馬偕醫院董事長、醫師劉伯恩說，牙膏有些刺激性，如果吸到肺黏膜或眼睛會有危險性，因為漱口要經稀釋、沖水，這屬於民間偏方也不能說不對；至於百靈油刷牙由來已久，對口腔內部黏膜修復或殺菌有作用，但油中會有賦形劑也可能產生副作用，都要小心使用。

被問為何怪招不斷？施義芳說，出身彰化鹿港，小鎮上常有稀奇古怪的事情，如以前會爬到樹上抓畫眉鳥，先到菜市場撿壞掉香蕉做一個陷阱，放到樹上，等畫眉鳥上鉤再抓；到菜市場撿西瓜片，放到樹上，整片西瓜都是金龜子，一下就抓到好幾百隻。

「小時候的生活有冒險、有驚奇，是現在小孩子所沒有的環境」，施義芳說，可能是從小養成冒險犯難的習慣，常常不按牌理出牌，讓他總會在過程中有新發現。1060228

(中央社)