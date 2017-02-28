趙又廷能演「夜華」 全因老婆高圓圓

趙又廷愛家愛妻。（圖／本報系資料照片）

趙又廷演出電視劇《三生三世十里桃花》花美男「夜華」，以精湛演技大獲好評，一甩原不被看好的酸民批評，還因此被讚是「整容般的演技」，老婆高圓圓也成為該劇粉絲，夫妻倆會一起追戲，不過趙又廷能飾演「夜華」竟全是因為嬌妻高圓圓？

趙又廷以《三生三世十里桃花》中的「夜華」紅透半邊天。（圖／取材自電視劇三生三世十里桃花微博）

《三生三世十里桃花》叫好叫座，也讓趙又廷再度嚐到走紅滋味，該戲導演林玉芬接受《新京報》專訪，被問到選趙又廷演出的原因，林玉芬則點出，趙又廷愛妻如命和劇中人物性格相符，這點也讓他成為「夜華」的不二人選。趙又廷愛家愛妻，儘管結婚2年多，小倆口依舊如熱戀中情侶，就連他伸手為嬌妻整理頭髮，看似尋常的小動作，但趙又廷眼神寵溺盯高圓圓，光看照片就甜蜜指數破表。

林玉芬一開始就堅定認為趙又廷是最適合飾演夜華「他對夜華研究的蠻細，整個小說他肯定是看了不知道多少遍。而且他本身有一定的成熟度，有一定的人生經驗，在情戲方面，他有他的分寸感。」儘管趙又廷獲得林玉芬肯定，但一開始釋出古裝劇照時，趙又廷因臉部被緊拉造成緊繃感，而被酸是「第一醜」，但趙又廷以精湛演技拉回人氣，微博粉絲人數更是衝破千萬。

(中時電子報)