川普會見楊潔篪 推動中美關係健康發展
美國總統川普會見到訪的中國大陸國務委員楊潔篪。川普表示，美中雙方需要加強高層交往。楊潔箎說，雙方尊重彼此核心利益和重大關切，推動中美關係健康穩定向前發展。
新華社報導，川普美東時間27日在白宮會見楊潔箎。楊潔篪表示，不久前，中國大陸國家主席習近平與川普進行的通話意義重大，為下階段中美關係發展指出明瞭方向。
他說，中國願與美國按照兩國元首通話精神，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏原則，加強高層及各級別交往，拓展廣泛雙邊領域和重大國際地區問題上的協調與合作，尊重彼此核心利益和重大關切，推動中美關係健康穩定向前發展。
川普表示，他很高興與習近平進行十分重要的通話。美國非常重視與中國大陸的合作關係，雙方需要加強高層交往，密切各領域合作，增進國際地區事務中協調和合作。
美國副總統彭斯（Mike Pence）、白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）也參加會見。
楊潔篪當天還與庫許納、白宮首席戰略師巴農（Steve Bannon）、白宮國安顧問的麥馬斯特（H.R. McMaster）等，就進一步發展中美關係和其他共同關心的問題交換意見。1060228
(中央社)
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