輔大蔣介石銅像被鋸壞 警壓制帶回4人

輔仁大學校園蔣介石銅像，遭民眾與學生以砂輪機切割破壞，銅像拐杖遭鋸斷、左腳鋸出缺口。新北市警方據報，今天凌晨帶回4名涉案人進行調查，並等候檢方指示是否移送。

今天是二二八事件70週年，由於不滿校園內的蔣介石銅像象徵威權，1名男子今天凌晨以「校園轉型正義」為名，進入校園，持發電機、砂輪機切割銅像，並先將銅像脖子綁上童軍繩，企圖以繩索拉倒銅像。

新莊警分局啟動快打部隊，前往調查瞭解狀況，警方到場發現銅像拐杖已遭鋸斷，隨即上前阻止企圖鋸斷銅像的學生，並阻止學生在旁邊錄影、直播。但學生以警察不能進入校園為由，不理會警方勸阻。

警方在接獲輔仁大學的報案後，阻止企圖拆除輔大蔣介石銅像的學生。輔大宗教系的羅姓學生、輔大哲學系陳姓學生、林姓男子及陳姓女子等4人，以涉嫌妨害公務為由，全部被帶回警局調查。警方也帶回鋸蔣介石銅像的工具。

在逮捕上銬過程中，雙方發生推擠。女學生一度尖叫、不滿，宣稱只是在旁記錄，還坐在地上拒絕被帶走。

自由台灣黨副秘書長的林于倫等人，今天凌晨1時許，也進入輔仁大學校園，以手機直播記錄銅像遭破壞的過程。在學生遭警方帶回後，控訴警察進校園阻止學生鋸掉銅像是違法的。

但網友的看法則相當多元，在臉書上看見直播過程的程姓網友說，銅像是輔大的，輔大報警，警察進入抓人，有何不可？警察也很辛苦。

林姓網友則認為，「覺得無聊，還是拚經濟優先。」但有人認為，「世界第四名殺人魔，活該夕鶴，拆下剛好而已。」

輔仁大學學生會、輔大校方、教官、家長等人，也前往警局瞭解警方調查、逮捕過程。

自由台灣黨創黨主席蔡丁貴清晨前往警局探視遭逮捕學生，蔡丁貴說，這次的行動相較於昨天在基隆火車站拆除蔣介石銅像的行動，「相對之下，是成功、勇敢的」，他並給予這些學生高度肯定。1060228

(中央社)