黃秀婉：要讓年輕人認識二二八

二二八事件滿70年，「今年最大的重點，是要讓年輕人認識二二八」，台北市二二八協會理事長黃秀婉（圖）認為二二八應超脫於政治，回歸歷史本質，並從教育做起，她也致力於此。中央社記者梁珮綺攝 106年2月28日

二二八事件滿70年，「今年最大的重點，是要讓年輕人認識二二八」，台北市二二八協會理事長黃秀婉認為二二八應超脫於政治，回歸歷史本質，並從教育做起，她也致力於此。

身為二二八事件受難者王添(火丁)的外孫女，黃秀婉坦言，她到了高中、甚至辦過王添(火丁)展後，才較了解二二八事件的歷史。

二二八造成的陰影太大，受難者家屬都很低調，頂多在每年的2月28日私下談論。黃秀婉回憶，她媽媽每次說完後，總馬上和年幼的他們說「這出去不通講！」（閩南語）。

即使二二八已平反，許多長輩仍不願提起，因為這是內心永遠的傷痛，她說，「我大舅到了70幾歲，還會夢到要被抓走」。

「我10幾年前開始接觸紀念館的人，我有一個感覺，他們跟二二八無關，卻默默為我們這些人整理資料、導覽，我心存感恩。」也因此，黃秀婉投身相關工作行列。

她從民國104年起更與「台北城市導覽」合作，帶領民眾走訪二二八事發舊址，今年會與紀念館共同推動史蹟導覽，「讀萬卷書，不如行萬里路。」透過實地踏查，更容易了解歷史。

「現在大家想到二二八都直接聯想到悲情，為什麼呢？我覺得應該要走出來，讓歷史成為一個借鏡，以後不要重蹈覆轍，才是重點。」黃秀婉認為，二二八不該有政治色彩，回歸歷史本質，台灣人學習自己土地上的歷史。

黃秀婉說，她有學生在台灣念美國學校，某次她遇到一群人到二二八紀念館，好奇詢問，才知道美國學校有「二二八週」，這群學生到紀念館蒐集資料，反之台灣學校的學生，只能從課本上認識二二八。

她認為二二八應超脫於政治，回歸歷史本質，並從教育做起。但教科書的資訊卻又太少，希望教育局、文化局跨局處合作，深耕校園，從教育做起。1060228

(中央社)