NBA》撐完明星賽 暴龍主控羅瑞動刀休兵
暴龍主控勞瑞(Kyle Lowry)明星賽前就傳手腕受傷，原以為僅是小傷，仍繼續參加三分球大賽跟明星賽，孰料休息過後，狀況沒有好轉，更在傷勢影響下被迫缺陣，如今他只得決定動手術斬斷傷痛，據美媒28日報導，他得休養4到5周，最快在季後賽前2周，才能重新回到球場上。
《theScore》報導，勞瑞是在明星賽前暴龍對戰黃蜂時受傷，起初他認為影響不大，明星賽後幾天休息後就能康復，因此仍在明星周出賽。雖然三分球大賽只投進9分的墊底成績，首輪就遭淘汰；明星賽正賽卻宛如沒受傷般，上場18分鐘就貢獻19分，三分球也維持投9中5的高命中率。
不過當時就有記者發現，勞瑞在場下不斷冰敷受傷的手腕，傷勢似乎比預期嚴重，而就在結束明星賽休息的第一場比賽，球團隨即宣布他的缺陣消息。勞瑞受傷前，繳出場均得分22.8分、4.8籃板、6.9助攻、1.4抄截成績；少了他坐鎮後場，讓目前暫居東區第四的暴龍，想力拚排名向前增添不少難度。
另，與暴龍同區的紐約尼克也傳利空消息，他們28日宣布32歲的中鋒諾亞(Joakim Noah)，將繼2014年後再次動手術治療左膝。他在受傷前出賽46場，僅有場均5.0分、8.7籃板、2.2助攻的不理想成績，預計這次得休4周左右，不過他也不用心急，畢竟尼克現距東區第8還有4場勝差，進季後賽機會渺茫，報導甚至預測，達標的機率僅2%。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。