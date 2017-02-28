NBA》撐完明星賽 暴龍主控羅瑞動刀休兵

勞瑞開刀治療右手腕傷勢，得缺陣至少4周。(美聯社資料照)

暴龍主控勞瑞(Kyle Lowry)明星賽前就傳手腕受傷，原以為僅是小傷，仍繼續參加三分球大賽跟明星賽，孰料休息過後，狀況沒有好轉，更在傷勢影響下被迫缺陣，如今他只得決定動手術斬斷傷痛，據美媒28日報導，他得休養4到5周，最快在季後賽前2周，才能重新回到球場上。

《theScore》報導，勞瑞是在明星賽前暴龍對戰黃蜂時受傷，起初他認為影響不大，明星賽後幾天休息後就能康復，因此仍在明星周出賽。雖然三分球大賽只投進9分的墊底成績，首輪就遭淘汰；明星賽正賽卻宛如沒受傷般，上場18分鐘就貢獻19分，三分球也維持投9中5的高命中率。

不過當時就有記者發現，勞瑞在場下不斷冰敷受傷的手腕，傷勢似乎比預期嚴重，而就在結束明星賽休息的第一場比賽，球團隨即宣布他的缺陣消息。勞瑞受傷前，繳出場均得分22.8分、4.8籃板、6.9助攻、1.4抄截成績；少了他坐鎮後場，讓目前暫居東區第四的暴龍，想力拚排名向前增添不少難度。

另，與暴龍同區的紐約尼克也傳利空消息，他們28日宣布32歲的中鋒諾亞(Joakim Noah)，將繼2014年後再次動手術治療左膝。他在受傷前出賽46場，僅有場均5.0分、8.7籃板、2.2助攻的不理想成績，預計這次得休4周左右，不過他也不用心急，畢竟尼克現距東區第8還有4場勝差，進季後賽機會渺茫，報導甚至預測，達標的機率僅2%。

(中時電子報)