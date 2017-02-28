立委提案 協助兒少戒毒應輔導半年以上
為解決兒少碰觸毒品問題，民進黨立委李麗芬提出毒品危害防制條例修正草案，規定施用第三、四級毒品者，應進行6個月以上、1年以下的專業輔導。
根據法務部「105年反毒報告書」數據資料顯示，民國104年底因毒品入監的受刑人超過2.7萬人，占在監人數的47.4%。各年齡層使用藥物種類中，19歲以下使用愷他命所占比例最高，有45%。
根據警政署105年警政統計週報，查緝12至18歲少年毒品嫌疑犯，在104年施用第三、第四級毒品者，相較於103年增長率達52.83%。
李麗芬提案指出，有鑑於三、四級毒品因價格較低、也相對容易取得，導致吸毒年齡層下降，並衍生其他型態犯罪。
她表示，兒少碰觸毒品問題，往往和學業成就低、家庭支持系統薄弱、同儕次文化影響等高風險因素有關，但目前的法令對於少年施用第三、四級毒品者，沒有能夠盤點並整合跨部會資源，而有積極性的保護措施。
因此，李麗芬提出毒品危害防制條例部分條文修正草案，明定除了行政院應設置毒品危害防制基金外，兒童、少年持有或施用第三、四級毒品者，應先交付直轄市、縣市主管機關，進行6個月以上、1年以下的專業輔導。
李麗芬說，草案也將要求跨部會合作，其中有關專業輔導的內容、方式及執行辦法，由法務部會同教育部及衛生福利部定之。
她表示，為了讓兒童與青少年度過危機，政府應該從斬斷供毒、反毒宣導、個案通報、戒治改善、最後輔導回歸社會，協助毒品成癮者的家庭度過危機，提供一貫式的防毒支援。1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。