立委提案 協助兒少戒毒應輔導半年以上

為解決兒少碰觸毒品問題，民進黨立委李麗芬提出毒品危害防制條例修正草案，規定施用第三、四級毒品者，應進行6個月以上、1年以下的專業輔導。

根據法務部「105年反毒報告書」數據資料顯示，民國104年底因毒品入監的受刑人超過2.7萬人，占在監人數的47.4%。各年齡層使用藥物種類中，19歲以下使用愷他命所占比例最高，有45%。

根據警政署105年警政統計週報，查緝12至18歲少年毒品嫌疑犯，在104年施用第三、第四級毒品者，相較於103年增長率達52.83%。

李麗芬提案指出，有鑑於三、四級毒品因價格較低、也相對容易取得，導致吸毒年齡層下降，並衍生其他型態犯罪。

她表示，兒少碰觸毒品問題，往往和學業成就低、家庭支持系統薄弱、同儕次文化影響等高風險因素有關，但目前的法令對於少年施用第三、四級毒品者，沒有能夠盤點並整合跨部會資源，而有積極性的保護措施。

因此，李麗芬提出毒品危害防制條例部分條文修正草案，明定除了行政院應設置毒品危害防制基金外，兒童、少年持有或施用第三、四級毒品者，應先交付直轄市、縣市主管機關，進行6個月以上、1年以下的專業輔導。

李麗芬說，草案也將要求跨部會合作，其中有關專業輔導的內容、方式及執行辦法，由法務部會同教育部及衛生福利部定之。

她表示，為了讓兒童與青少年度過危機，政府應該從斬斷供毒、反毒宣導、個案通報、戒治改善、最後輔導回歸社會，協助毒品成癮者的家庭度過危機，提供一貫式的防毒支援。1060228

(中央社)