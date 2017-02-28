總統出席義光教會追思 民眾對街舉牌抗議

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總統蔡英文今天出席義光教會追思禮拜，不過，數名舉著抗議標語的民眾在對街高喊「拒絕消費二二八，放下仇恨、和解共生」。

今天是二二八事件70週年，蔡總統今天首度以「總統」的身分，出席義光教會舉辦的「二二八暨林家嬤孫追思禮拜」。

前民進黨主席林義雄一早到場時，未受訪也未發言。

蔡總統稍後到場時，有幾名民眾舉著抗議標語，在對街高喊「拒絕消費二二八，放下仇恨、和解共生」、「蔡英文下台」；媒體詢問他們是什麼單位，他們自稱是「自動自發前來的民眾」。

媒體喊話問蔡總統「轉型正義下一步要怎麼做」，不過蔡總統未發言。

林宅血案發生至今37年，37年來，每逢2月28日，許多關心的親友都聚集在義光教會或林家墓園追思。蔡總統今年也一如往年參加，不過，今年是首度以「總統」身分出席，現場維安也較歷年嚴格。1060228

(中央社)