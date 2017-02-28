休傑克曼來台逛夜市 首次吃臭豆腐
好萊塢男星休傑克曼這次來台除了宣傳「羅根」，也抽空到饒河街品嚐台灣道地小吃，他今晨也在Instagram上貼出影片說，「你好，我在台北的夜市，這是我第一次吃臭豆腐」，還特別用中文連說2次「臭豆腐」，融入台灣文化。
在台灣有高人氣的休傑克曼，昨晚在台北101與台灣粉絲見面後，接受粉絲推薦前往饒河街夜市點了臭豆腐，他在品嚐前還特別低頭聞味道，表情十分豐富。
休傑克曼隨後也在IG貼出他吃臭豆腐的影片，「你好，我在台北的夜市，這是我第一次吃臭豆腐」，之後還用中文連說2次「臭豆腐」，還把鏡頭轉向周圍追星的粉絲，並用中文說謝謝。
有許多民眾昨晚在饒河街捕獲野生休傑克曼興奮不已，粉絲紛紛留言讚賞他的親切，也歡迎他來台。今天上午休傑克曼將出席「羅根」記者會。1060228
(中央社)
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