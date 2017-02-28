隱瞞性騷擾 Uber高管Amit Singhal上任5週閃辭
Uber工程高管Amit Singhal上任5週後意外閃辭，科技新聞網站《Recode》報導說，他離開前公司谷歌(Google)是因為一起性騷擾案件，但他卻對Uber隱瞞離職原因。
Uber CEO卡拉尼克(Travis Kalanick)透過《Recode》日前報導，得知Singhal自前公司谷歌離職的真正原因，是因為遭其他員工爆料他性騷擾。
報導稱，Uber CEO卡拉尼克(Travis Kalanick)隨即在27日要求Singhal自行提出辭呈。
根據《美聯社》(AP)報導，他在1年前因為性騷擾谷歌員工而離職，但他否認該起性騷擾，只說他因為個人因素而離開谷歌，他在一封寄給《美聯社》(AP)的信中提到，他被指涉入「性騷擾」是不可接受的，因為他「根本沒有犯下這種行為」。
但《Recode》最新報導又指出，Singhal離開谷歌的真正原因是，他被公司通知「可信消息」指他性侵一名公司員工。
谷歌並未立即回應此消息，而Uber在確認Singhal離職後，也不願發表意見。
(中時電子報)
文章來源：Uber’s SVP of engineering is out after he did not disclose he left Google in a dispute over a sexual harassment allegation
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