隱瞞性騷擾 Uber高管Amit Singhal上任5週閃辭

Uber工程高管Amit Singhal,2013年在前公司谷歌發表演說的檔案照。(圖/美聯社)

Uber工程高管Amit Singhal上任5週後意外閃辭，科技新聞網站《Recode》報導說，他離開前公司谷歌(Google)是因為一起性騷擾案件，但他卻對Uber隱瞞離職原因。

Uber CEO卡拉尼克(Travis Kalanick)透過《Recode》日前報導，得知Singhal自前公司谷歌離職的真正原因，是因為遭其他員工爆料他性騷擾。

報導稱，Uber CEO卡拉尼克(Travis Kalanick)隨即在27日要求Singhal自行提出辭呈。

根據《美聯社》(AP)報導，他在1年前因為性騷擾谷歌員工而離職，但他否認該起性騷擾，只說他因為個人因素而離開谷歌，他在一封寄給《美聯社》(AP)的信中提到，他被指涉入「性騷擾」是不可接受的，因為他「根本沒有犯下這種行為」。

但《Recode》最新報導又指出，Singhal離開谷歌的真正原因是，他被公司通知「可信消息」指他性侵一名公司員工。

谷歌並未立即回應此消息，而Uber在確認Singhal離職後，也不願發表意見。

(中時電子報)