奧斯卡烏龍 川普譏：誰叫你們只會注意我
2017年奧斯卡頒獎典禮最後一刻發生最佳電影頒錯獎烏龍，讓美國總統川普逮到機會，他今天說，誰叫這些人只花心思在他身上，不專心的把節目做好。
法新社報導，川普在白宮橢圓形辦公室接受保守新聞網站布萊巴特新聞網（Breitbart News）採訪時說，奧斯卡主辦單位「沒把他們的眼睛放在要打的球上」，是因為「他們注意政治注意到不行」。
他對布萊巴特新聞網說：「這實在有點淡淡的哀傷，奧斯卡的魅力都沒了。」布萊巴特新聞網以前的經營者是巴農（Steve Bannon），現在他是川普的首席策士。
他進一步說：「我完全不覺得那是個充滿魅力的夜晚，我去過奧斯卡頒獎典禮，是我記憶中非常特殊的經驗，但如今變這樣讓人難過。」
不受好萊塢自由派歡迎的川普一如預期是本屆奧斯卡的砲火中心，例如主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）一出場後就說：「數百萬名美國人和全世界225個恨我們的國家，現在正在看現場直播。」
還說：「我想向川普總統說聲感謝你。還記得去年奧斯卡好像還蠻種族歧視的嗎？這已經是過去式了。」（譯者：中央社許湘欣）1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。