奧斯卡烏龍 川普譏：誰叫你們只會注意我

2017年奧斯卡頒獎典禮最後一刻發生最佳電影頒錯獎烏龍，讓美國總統川普逮到機會，他今天說，誰叫這些人只花心思在他身上，不專心的把節目做好。

法新社報導，川普在白宮橢圓形辦公室接受保守新聞網站布萊巴特新聞網（Breitbart News）採訪時說，奧斯卡主辦單位「沒把他們的眼睛放在要打的球上」，是因為「他們注意政治注意到不行」。

他對布萊巴特新聞網說：「這實在有點淡淡的哀傷，奧斯卡的魅力都沒了。」布萊巴特新聞網以前的經營者是巴農（Steve Bannon），現在他是川普的首席策士。

他進一步說：「我完全不覺得那是個充滿魅力的夜晚，我去過奧斯卡頒獎典禮，是我記憶中非常特殊的經驗，但如今變這樣讓人難過。」

不受好萊塢自由派歡迎的川普一如預期是本屆奧斯卡的砲火中心，例如主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）一出場後就說：「數百萬名美國人和全世界225個恨我們的國家，現在正在看現場直播。」

還說：「我想向川普總統說聲感謝你。還記得去年奧斯卡好像還蠻種族歧視的嗎？這已經是過去式了。」（譯者：中央社許湘欣）1060228

(中央社)