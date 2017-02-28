THAAD發酵 陸網民要樂天產品下架

樂天集團27日召開董事會，同意與南韓軍方就部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的土地換置協議。大陸網民在微博要求「下架樂天」，「樂天這麼愛國，我們沒有理由不抵制它」。

央視新聞報導，南韓國防部27日下午表示，收到來自樂天集團的通報，樂天集團理事會同意轉讓星州高爾夫球場。這意味著樂天集團同意為南韓、美國提供薩德反飛彈系統的最終部署地。

大陸外交部發言人耿爽27日表示，中國大陸反對在南韓部署薩德系統的意志是堅定的，將堅決採取必要措施維護自身安全，由此產生的一切後果由美韓承擔。中國大陸強烈敦促有關方面停止相關部署進程。

消息傳出後，大陸網民在新浪微博上開始「圍剿」樂天，不少網民的發文都不忘標籤「韓國樂天集團既然挺薩德」。另外，央視一則關於薩德部署的新聞下方，吸引了近8000則留言，不少網民要求下架樂天產品。

有網民說，「樂天支持自己國家也是應該的，我們抵制樂天也是應該的啊」、「請天貓和京東下架樂天食品」。1060228

(中央社)