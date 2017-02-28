南投魚池鄉6百斤米糕龜 鄉親奉獻吃平安

魚池鄉熱心信士奉獻600斤米糕龜，為日月潭地區歷年來最大。(沈揮勝攝)

奉獻人劉啟帆（右）、楊孟學（左），與廟管會主委、即2004年世界小姐台灣區第一名許怡慧的媽媽李素紅合影。（沈揮勝攝）

向土地公祝壽科儀。（沈揮勝攝）

米糕龜分食供民眾吃平安。（沈揮勝攝）

民眾循序等候取用。（沈揮勝攝）

向土地公擲筊借錢，求事業順利財運亨通。（沈揮勝攝）

農曆二月二日土地公生，民間習俗常以米龜向土地公祝壽，動轍逾千斤、甚至萬斤。日月潭行政區域所在地魚池鄉，主街區土地公廟朝曦宮，今年有2名熱心信士奉獻600斤米糕龜，為該鄉歷來所見最大，昨晚廟宇管委會舉辦祝壽科儀後，將之分贈鄉親呷平安。

魚池鄉信仰中心麒麟宮代化堂管理委員會主委李素紅表示，朝曦宮管理人為林金源，兩廟相鄰，大型活動多由管委會合併運作。此600斤米糕龜，是由前鄉代楊孟學、魚池鄉體育會理事長劉啟帆奉獻，共使用33斗糯米由麒麟宮代化堂志工合力製作蒸煮。

劉啟帆為日月潭最大船隊、擁有多家觀光飯店的「碼頭休閒事業」負責人，目前任逢甲大學助理教授，楊孟學與他是表兄弟關係，兩人對魚池鄉、日月潭地區公眾事務都相當熱心。他們說，虔誠向土地公祝壽，全鄉平安是心願。

除了600斤米龜，魚池鄉公所、鄉農會及九族文化村也個認養90斤米糕龜，另有熱心民眾提供60斤及多隻數斤重級的平安龜；李素紅、林金源表示，魚池鄉往年有多次製作400斤的經驗，這次600斤是首見。

(中時)