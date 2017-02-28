精障男玩火釀氣爆 幸無人傷亡

警消獲報到場灌救。（譚宇哲翻攝）

警消獲報到場灌救。（譚宇哲翻攝）

新北市蘆洲區中山一路一處公寓今天上午9時許發生火警，疑似因住在5樓患有精神疾病的男子玩火，將紙張及卡式瓦斯爐丟入桶中燃燒，進而引發火勢，警消獲報後於15分鐘內滅火，20坪房間付之一炬，所幸屋內2人及時逃出，未造成人員傷亡。

(中時)