去年底才掰了命定戀人 李東健又認了新戀情

李東健和趙胤熙因戲生情。(圖／翻攝自韓網）

工作人員透露李東健和趙胤熙拍戲時，粉紅氛圍濃烈。（圖／翻攝自韓星網)

韓星李東健去年12月，和小13歲「T-ara」成員智妍分手，不過才過2個月，他又傳出新戀情，對象是合作《月桂樹洋服店的紳士們》的趙胤熙，雙方經紀公司隨後也證實這個消息。

李東健和趙胤熙在劇中經歷磨難，最終成為一對幸福夫妻，現實生活他們也萌芽愛火，據悉兩人互有好感，連工作人員在現場都可以感受到粉紅氛圍，不過兩人對於交往相當謹慎，畢竟李東健去年底才和智妍分手，擔心外界會猜測趙胤熙介入兩人感情。

不過李東健和趙胤熙經紀公司都表示，他們是《月桂樹洋服店的紳士們》播映後，才開始交往，算起來大概才一周的時間，他們友人也透露，兩人才剛在一起，還沒到談論婚嫁的地步，只希望眾人祝福他們。

(中時電子報)